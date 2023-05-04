МИД России: нет сомнений, что за попыткой атаки БПЛА на Кремль стоит киевский режим

Нет сомнений, что за попыткой атаки БПЛА на Кремль стоит киевский режим.

Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что решительно осуждают совершённые 3 мая попытки террористических актов против Кремля.

«Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения», — говорится в заявлении.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.