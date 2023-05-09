Глава МИД Британии: контрнаступление ВСУ может не стать решающим этапом конфликта
- AP
«Я не буду спекулировать о том, как именно будет выглядеть (исход конфликта. — RT), особенно в преддверии контрнаступления этой весной», — приводит ТАСС слова Клеверли в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он отметил, что реальный мир отличается от кино.
По его словам, страны Запада должны быть готовы к тому, что Украина может не добиться решающего прорыва в результате контрнаступления.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вероятность контрнаступления Вооружённых сил Украины в ближайшие дни сохраняется.
Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления.