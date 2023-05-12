«Идёт нагнетание ситуации»: в Киеве заявили о желании ряда стран посадить Украину за стол переговоров с Россией

Ряд стран старается усадить Киев за стол переговоров с Москвой, с этой целью запущена большая кампания, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, президент Владимир Зеленский может начать переговорный процесс, но только на условиях Киева. Ранее в МИД РФ отмечали, что проблема мирного урегулирования заключается не в отсутствии посредников и планов, а в позиции Киева, не учитывающей реальную ситуацию. Однако политологи убеждены, что решение о возобновлении переговоров будет приниматься не в Киеве, а предпосылок к завершению спецоперации сейчас нет.

Несколько государств прилагают усилия, чтобы посадить Киев за стол переговоров с Москвой на российских условиях, заявил в эфире телеканала «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Сейчас просто идёт... такое нагнетание ситуации, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Запущена очень большая кампания, очень много предложений из разных стран по этому поводу», — сказал чиновник.

При этом Данилов выразил уверенность, что президент Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах только на условиях Киева.

«Имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чём-то разговаривать и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны. Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого ни хотели некоторые представители некоторых стран, которые на сегодняшний день активно включились в эту ситуацию», — сказал секретарь СНБО.

Отказ от диалога

В Москве ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Российские официальные лица подчёркивали, что готовы к возобновлению диалога, который был в одностороннем порядке остановлен Украиной после саммита в Стамбуле.

Однако Киев не демонстрирует какого-либо желания возвращаться за стол переговоров, на что неоднократно обращали внимание в Кремле и МИД России. При этом в Москве отмечали, что киевский режим выдвигает заведомо невыполнимые условия для урегулирования конфликта, в частности передачу Украине контроля над вошедшими в состав РФ новыми регионами.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

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Как отметил глава МИД Сергей Лавров в ноябре 2022 года на полях саммита G20 в Индонезии, «все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации».

В свою очередь, Дмитрий Песков, комментируя инициативу Зеленского относительно шагов к возобновлению мира, констатировал, что любые мирные инициативы должны учитывать статус новых российских регионов.

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«Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий: с российской территорией, с вхождением в состав России четырёх новых регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — подчеркнул он.

На фоне отсутствия желания Киева урегулировать конфликт путём переговоров свои предложения по этому вопросу начали вносить другие страны. Так, в феврале этого года свой мирный план представил Китай. В документе из 12 пунктов содержались в том числе предложения о прекращении огня, возобновлении переговоров при конструктивном участии Пекина, отказ от санкций и другие инициативы.

Но Киев отверг предложение Китая. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в мирном плане КНР отсутствует логика, поскольку, по его мнению, предложения об урегулировании ситуации не должны учитывать интересы РФ, а план КНР означает передачу территорий России.

Позднее, в конце апреля, глава КНР Си Цзиньпин по инициативе украинской стороны провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По итогам этого разговора МИД Китая распространил заявление, в котором отмечал, что Си Цзиньпин подчеркнул важность переговоров и диалога как единственного выхода из кризисной ситуации.

«Китай будет и впредь способствовать мирным переговорам, прилагать усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира. Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Однако вскоре после общения с лидером КНР Зеленский распространил собственное заявление, в котором вновь озвучил позицию Киева о возвращении Украины к границам 1991 года.

«Не может быть никакого мира за счёт территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года», — написал он.

Комментируя разговор Зеленского и Си Цзиньпина, в МИД РФ подчеркнули, что проблема мирного урегулирования ситуации на Украине заключается не в недостатке хороших планов, а в действиях Киева.

«Полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливается ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», — подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что украинские власти и их западные кураторы ранее уже демонстрировали своё отношение к мирным инициативам, отвергнув практически готовые договорённости на переговорах с РФ весной 2022 года.

«Владимир Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — заявила Захарова.

«Только на условиях капитуляции»

Украинские чиновники, говоря о странах, которые якобы хотят принудить Киев к переговорам на российских условиях, прежде всего имеют в виду Китай и ряд других государств, предлагающих в своих мирных планах ввести режим прекращения огня, отметил в комментарии RT профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк.

«Позиции Китая, Бразилии и других стран кажутся Украине близкими к позиции России, так как не подразумевают возвращения всех вошедших в состав РФ территорий. Заявление Данилова сугубо политическое и оно показывает неготовность Киева к переговорам на сегодняшний день», — сказал эксперт.

Здание Министерства иностранных дел России

РИА Новости

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Целый ряд стран считает, что ради прекращения конфликта Киев должен пойти на определённые территориальные уступки, добавил Костюк.

«Однако это пока всего лишь инициативы и предложения отдельных стран, они не стали предметом переговорного процесса, которого сейчас вообще нет. Поэтому всё это носит теоретический характер», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, в ближайшее время необходимо представить более конкретные планы и дорожные карты по урегулированию, чтобы избежать дальнейшего затягивания конфликта и роста жертв.

«Наиболее практичным в этом плане является рассмотрение предложений от неангажированных стран, которые не поддерживают в конфликте ту или иную сторону», — пояснил эксперт.

В свою очередь, доктор политических наук, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль считает, что на заявления киевских чиновников не стоит обращать особого внимания, поскольку решение о возобновлении переговоров будет принимать не СНБО и даже не президент Украины.

«Украинские руководители много говорят и делают заявления, которые, по сути, не отражают реальности. Слова Данилова не стоит воспринимать всерьёз и вообще на них реагировать. Потому что не Киев сегодня решает, садиться им за стол переговоров или нет, — это решают в Вашингтоне», — подчеркнул политолог в комментарии RT.

Россия неоднократно демонстрировала готовность к переговорам, однако ввиду отсутствия каких-либо шагов со стороны Киева в этом направлении РФ продолжит добиваться своих целей военным путём, добавил Штоль.

«Россия уже не делает заявлений о готовности к переговорам, я думаю, теперь они возможны только на условиях капитуляции. Никаких других переговоров быть не должно. Мы уже имели прошлогодний опыт, и тогда переговоры в Белоруссии и Стамбуле ни к чему не привели. Сейчас коллективный Запад продолжает воздействовать на Украину с целью недопущения мирного урегулирования ситуации, поэтому из-за позиции Киева никаких предпосылок к прекращению военных действий со стороны РФ нет», — заключил эксперт.