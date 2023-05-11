Секретарь СНБО Данилов: Украину пытаются усадить за стол переговоров на условиях России
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Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».
По его словам, по данному поводу запущена «большая кампания» и от разных государств поступает много предложений.
«Но имейте в виду, если мы будем о чём-то и говорить, то это будет только на наших условиях», — утверждает секретарь СНБО. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш исключил возможность проведения мирных переговоров по Украине в настоящее время.
Глава российского МИД Сергей Лавров до этого отметил, что решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения.
Он также подчеркнул, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика.