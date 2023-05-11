Секретарь СНБО Данилов: Украину пытаются усадить за стол переговоров на условиях России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются вынудить начать переговоры с Москвой на условиях России.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, по данному поводу запущена «большая кампания» и от разных государств поступает много предложений.

«Но имейте в виду, если мы будем о чём-то и говорить, то это будет только на наших условиях», — утверждает секретарь СНБО. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш исключил возможность проведения мирных переговоров по Украине в настоящее время.

Глава российского МИД Сергей Лавров до этого отметил, что решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения.

Он также подчеркнул, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика.