Генсек ООН: переговоры о мире на Украине сейчас невозможны
- Gettyimages.ru
«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны. Обе стороны убеждены, что могут победить», — заявил он газете El Pais.
Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS предположил, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться при посредничестве Китая в конце 2023 года.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения.
Он также подчеркнул, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика.