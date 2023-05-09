Генсек ООН: переговоры о мире на Украине сейчас невозможны

Генсек ООН Антониу Гутерреш исключил проведение мирных переговоров по Украине.

«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны. Обе стороны убеждены, что могут победить», — заявил он газете El Pais.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS предположил, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться при посредничестве Китая в конце 2023 года.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения.

Он также подчеркнул, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика.