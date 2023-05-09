Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Генсек ООН: переговоры о мире на Украине сейчас невозможны

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш исключил проведение мирных переговоров по Украине.
Генсек ООН: переговоры о мире на Украине сейчас невозможны
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны. Обе стороны убеждены, что могут победить», — заявил он газете El Pais.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS предположил, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться при посредничестве Китая в конце 2023 года.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения.

Он также подчеркнул, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить