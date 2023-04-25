Лавров назвал шизофренической логикой идею о переговорах Киева после контрнаступления ВСУ
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Он напомнил, что Россия очень ясно и честно изложила свои цели.
«А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — сказал министр во время пресс-конференции в ООН.
Как писало издание Politico, американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.
The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.
В Белом доме отмечали, что США хотят удостовериться, что наступление ВСУ будет успешным.