Лавров назвал шизофренической логикой идею о переговорах Киева после контрнаступления ВСУ

Заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что Россия очень ясно и честно изложила свои цели.

«А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — сказал министр во время пресс-конференции в ООН.

Как писало издание Politico, американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

В Белом доме отмечали, что США хотят удостовериться, что наступление ВСУ будет успешным.