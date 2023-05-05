Лавров: решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения
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«Видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения в Донбассе», — заявил Лавров.
Он подчеркнул, Москва никогда не отказывалась от урегулирования проблем в связи с ситуацией на Украине.
Ранее Лавров отметил, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика.