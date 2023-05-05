Лавров: решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения

Решение украинского кризиса не упирается только в линию соприкосновения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения в Донбассе», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, Москва никогда не отказывалась от урегулирования проблем в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Лавров отметил, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии — это шизофреническая логика.