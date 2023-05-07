Киссинджер заявил, что переговоры по Украине могут начаться в конце 2023 года
- AP
«Теперь, когда Китай вступил в переговоры, всё встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах», — цитирует его ТАСС.
Киссинджер также заявил, что согласился бы на предложение нынешнего президента США Джо Байдена отправиться в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в качестве помощника Байдена по национальной безопасности.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из КНР Цинь Ган в ходе встречи в Индии обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.
Уточняется, что беседа министров прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе.
Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине.