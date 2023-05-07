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Киссинджер заявил, что переговоры по Украине могут начаться в конце 2023 года

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS предположил, что переговоры по украинскому урегулированию могут начаться при посредничестве Китая в конце 2023 года.
Киссинджер заявил, что переговоры по Украине могут начаться в конце 2023 года
  • AP

«Теперь, когда Китай вступил в переговоры, всё встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах», — цитирует его ТАСС.

Киссинджер также заявил, что согласился бы на предложение нынешнего президента США Джо Байдена отправиться в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в качестве помощника Байдена по национальной безопасности.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из КНР Цинь Ган в ходе встречи в Индии обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.

Уточняется, что беседа министров прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе.

Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине.

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