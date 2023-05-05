Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине
Об этом пишет РИА Новости.
«Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией для того, чтобы внести реальный вклад в политическое урегулирование кризиса», — сказано в сообщении.
В свою очередь, Лавров подчеркнул большое значение позиции Пекина по политическому урегулированию украинского кризиса.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лавров и Цинь Ган в ходе встречи в Индии обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.
Уточняется, что беседа министров прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе.