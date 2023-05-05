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Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине

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Китай намерен поддерживать взаимодействие с Россией, чтобы внести реальный вклад в урегулирование украинского кризиса, заявил на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

Об этом пишет РИА Новости.

«Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать взаимодействие и координацию с Россией для того, чтобы внести реальный вклад в политическое урегулирование кризиса», — сказано в сообщении.

В свою очередь, Лавров подчеркнул большое значение позиции Пекина по политическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лавров и Цинь Ган в ходе встречи в Индии обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.

Уточняется, что беседа министров прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе.

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