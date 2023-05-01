«Истинное лицо украинских властей»: в Нью-Дели обвинили Киев в оскорблении чувств верующих и антииндийской позиции
- Дом правительства Индии
- © Ganesh Chandra/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Публикация в Twitter-аккаунте Минобороны Украины карикатуры на богиню Кали — это оскорбление для индуистов во всём мире, заявил старший советник Министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта. Так чиновник прокомментировал выложенный на страничке МО коллаж из фотографии взрыва с поднимающимся дымом после атаки беспилотников на нефтебазу в Севастополе и изображения богини Кали, стилизованного под известное фото Мэрилин Монро с раздувающейся юбкой.
Этот пост от 30 апреля был подписан «Произведение искусства», однако впоследствии он был удалён.
«Недавно заместитель министра иностранных дел Украины приезжала в Дели с целью заручиться поддержкой Индии. За этой фальшью скрывается истинное лицо украинских властей. Карикатурное изображение индийской богини Кали на пропагандистском плакате — это оскорбление индуистских взглядов по всему миру», — написал Гупта в своём Twitter.
Политик подчеркнул, что Украина на протяжении многих лет занимает антииндийскую позицию в ООН. Он напомнил, что Киев голосовал за санкции Совбеза ООН против Индии после ядерных испытаний 1998 года, выступал за вмешательство организации в ситуацию в Кашмире (вопреки позиции Нью-Дели), а также продавал военную технику Пакистану для её использования против Индии.
«Направленная против Индии позиция Украины в ООН остаётся неизменной. Украина продолжает осуществлять военные сделки с Пакистаном. Теперь Украина высмеяла богиню Кали так, как не делало ни одно иностранное правительство или страна. Это оголтелая риторика ненависти», — подчеркнул чиновник.
Минобороны Украины или другие официальные ведомства страны никак не прокомментировали этот инцидент и реакцию, которая последовала как от Гупты, так и от рядовых пользователей соцсетей.
Мольбы и требования
Напомним, с начала спецоперации на Украине Индия воздерживалась от резких суждений и оценок ситуации, из-за чего её позицию на Западе расценили как пророссийскую. Кроме того, Нью-Дели неоднократно воздерживался как при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН, которая осуждает РФ, так и от публичного осуждения СВО в рамках своего председательства в G20.
После того как США, Великобритания и страны ЕС ввели широкие секторальные санкции в отношении РФ и российских энергоресурсов, Нью-Дели увеличил закупки нефти из России. В марте 2023-го агентство Bloomberg сообщило, что Индия решила поддержать инициированное Западом ограничение цен на российскую нефть, однако впоследствии источники Reuters рассказали, что Индия не подписывала соглашений о присоединении к ценовому потолку.
При этом, по данным Федеральной таможенной службы России, товарооборот РФ и Индии по итогам 2022 года увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2021 годом.
Взвешенная позиция Индии вызвала критику со стороны украинских чиновников. Так, занимавший пост посла Украины в Нью-Дели Игорь Полиха в феврале 2022-го заявил, что в Киеве «крайне недовольны позицией Индии». В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью индийским СМИ в декабре 2022 года выразил надежду на то, что Нью-Дели сможет повлиять на Москву в вопросе прекращения спецоперации.
В начале апреля в Индию направилась первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она в ходе визита призвала Индию играть более важную роль в урегулировании конфликта на Украине.
«У Индии тоже непростые соседи в лице Китая и Пакистана. События в Крыму могут послужить уроком и для Индии», — заявила чиновница.
- Эмине Джапарова в Индии
- © AP Photo/Altaf Qadri
Джапарова также добавила, что Нью-Дели должен сделать шаг навстречу Киеву.
«Моё предложение заключается в том, чтобы установить с Индией более качественные и глубокие связи. Для этого необходима взаимность. Мы постучали в дверь, но открыть её может только хозяин дома», — сказала замглавы МИД Украины.
Ксенофобская политика
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что выходка Киева в ситуации с карикатурой на богиню Кали говорит о высоком уровне ксенофобии в стране.
«Таково сейчас в принципе всё украинское общество. Оно очень ксенофобское и всё чуждое пытается изображать в уничижительном свете. Это не первый случай подобного отношения Украины к другому государству. Кто-то на это реагирует нейтрально, а кто-то крайне болезненно. Индия относится к последним, и её ответ оправдан», — подчеркнул политолог.
Он считает, что Киев не заботится о своём поведении, так как украинским чиновникам не удалось убедить Нью-Дели принять свою сторону в нынешнем конфликте.
«Индия отказывается поставлять какое-либо вооружение на территорию Украины. А визит замглавы МИД Украины в Нью-Дели никак не повлиял на позицию Индии, которая слишком дорожит своим нейтральным статусом», — пояснил эксперт.
При этом, констатировал Брутер, каких-либо серьёзных последствий для Украины данный инцидент не повлечёт, так как коллективный Запад считает подобное поведение приемлемым.
Эксперты напомнили, как экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник регулярно делал резонансные заявления и оскорблял высших официальных лиц ФРГ. Однако на отношении Берлина к киевским властям это никак не сказалось.
Доктор политических наук, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль в комментарии RT отметил, что реакция индийской стороны на оскорбительную выходку со стороны Украины вполне оправданна.
«Реакция Индии вполне естественна. Как страна и цивилизация она обязана отстаивать свои традиционные культурные ценности и защищать свою религию. Индия отреагировала на украинскую выходку как самостоятельное и суверенное государство», — сказал эксперт.
Отношение Украины к ценностям других стран демонстрирует её собственный культурный уровень и неспособность вести себя уважительно на международной арене, подчеркнул Штоль.
«Украина, которая по непонятным причинам причисляет себя к Западу, начинает вести себя как Запад — для неё другие культуры и традиции не являются чем-то ценностным. Теперь для Украины более близкими, видимо, являются идеалы ЛГБТ-сообщества и другие неолиберальные доктрины Запада, которые навязываются всему миру», — отметил эксперт.
В контексте недавнего визита представителя МИД Украины в Индию, где киевский режим требовал поддержки от Нью-Дели, становится понятно, что на самом деле Киев не хочет отношений, которые не подразумевают безоговорочной поддержки Украины, добавил политолог.
«Украинское руководство хочет нормальных отношений только с теми странами, которые поддерживают их оружием или активной русофобией на международной арене. Те государства, которые выступают против конфликта или как минимум дистанцируются от него, сразу становятся малоинтересными для Киева — это выражается в таких выходках. Эти страны становятся для Украины «малоуважаемыми партнёрами», — сказал Владимир Штоль.
Данный инцидент в очередной раз демонстрирует низкий уровень дипломатического и государственного корпуса Украины, считает эксперт.
«Это говорит не только об уровне дипломатического корпуса, но и всего государственного руководства Украины. Это люди, которые не понимают и никогда, видимо, не изучали ни дипломатического протокола, ни каких-либо правил нормального поведения», — заключил собеседник RT.
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