В Индии обвинили власти Киева в оскорблении чувств верующих

Власти Украины показали истинное лицо, когда опубликовали карикатуру на индийскую богиню смерти Кали в рамках пропаганды, заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта.

Он напомнил о недавнем визите замглавы МИД Украины, которая просила у Нью-Дели поддержки.

«За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — написал Гупта в Twitter.

Политик сопроводил свой пост скриншотом твита украинского Минобороны, где были две фотографии — с изображением столба дыма после атаки дронами ВСУ на нефтебазу в Севастопольской бухте и с карикатурой на богиню. В украинском военном ведомстве подписали публикацию: «Произведение искусства».

Позже Минобороны удалило публикацию.

Ранее сообщалось, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в рамках визита в Индию планировала провести переговоры со своим индийским коллегой Санджаем Вермой, в ходе которых стороны хотели бы обсудить текущую ситуацию вокруг Украины.