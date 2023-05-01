В Индии обвинили власти Киева в оскорблении чувств верующих
Он напомнил о недавнем визите замглавы МИД Украины, которая просила у Нью-Дели поддержки.
«За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. На пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали. Это нападение на индуистские взгляды по всему миру», — написал Гупта в Twitter.
Политик сопроводил свой пост скриншотом твита украинского Минобороны, где были две фотографии — с изображением столба дыма после атаки дронами ВСУ на нефтебазу в Севастопольской бухте и с карикатурой на богиню. В украинском военном ведомстве подписали публикацию: «Произведение искусства».
Позже Минобороны удалило публикацию.
Ранее сообщалось, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в рамках визита в Индию планировала провести переговоры со своим индийским коллегой Санджаем Вермой, в ходе которых стороны хотели бы обсудить текущую ситуацию вокруг Украины.