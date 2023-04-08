Замглавы МИД Украины Джапарова отправится с визитом в Индию с 9 по 12 апреля

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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова направится с визитом в Индию с 9 по 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе индийского МИД.
Замглавы МИД Украины Джапарова отправится с визитом в Индию с 9 по 12 апреля
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«Джапарова посетит с официальным визитом Индию с 9 по 12 апреля 2023 года», — говорится в заявлении.

Джапарова проведёт переговоры с индийским коллегой Санджаем Вермой, в ходе которых стороны обсудят текущую ситуацию вокруг Украины.

В марте глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии саммита G20 сообщил, что страны «Большой двадцатки» разошлись во мнениях по ряду вопросов, но должны действовать сообща.

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