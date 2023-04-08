Замглавы МИД Украины Джапарова отправится с визитом в Индию с 9 по 12 апреля
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Джапарова посетит с официальным визитом Индию с 9 по 12 апреля 2023 года», — говорится в заявлении.
Джапарова проведёт переговоры с индийским коллегой Санджаем Вермой, в ходе которых стороны обсудят текущую ситуацию вокруг Украины.
В марте глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии саммита G20 сообщил, что страны «Большой двадцатки» разошлись во мнениях по ряду вопросов, но должны действовать сообща.