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Глава МИД Индии заявил о резких расхождениях во мнениях среди стран G20

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Страны G20 разошлись во мнениях по ряду вопросов, но должны действовать сообща, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии саммита при участии глав внешнеполитических ведомств стран «двадцатки».
Глава МИД Индии заявил о резких расхождениях во мнениях среди стран G20
  • AP

«Сегодня в очередной раз фактически сталкиваемся с многочисленными кризисами... Мы не всегда придерживаемся единого мнения. Есть некоторые вопросы, вызывающие резкие расхождения во мнениях», — цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что речь идёт о последствиях пандемии COVID-19, опасениях по поводу цепочек поставок, побочных эффектах продолжающихся конфликтов, беспокойстве по поводу долгового кризиса и нарушениях климата. 

Джайшанкар призвал представителей стран найти точки соприкосновения по этим вопросам и продолжить выполнять международные обязательства.

Встреча министров иностранных дел стран G20 началась в столице Индии Нью-Дели.

Одной из тем встречи глав ведомств станет ситуация вокруг Украины.

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