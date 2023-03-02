Глава МИД Индии заявил о резких расхождениях во мнениях среди стран G20
- AP
«Сегодня в очередной раз фактически сталкиваемся с многочисленными кризисами... Мы не всегда придерживаемся единого мнения. Есть некоторые вопросы, вызывающие резкие расхождения во мнениях», — цитирует его РИА Новости.
Министр уточнил, что речь идёт о последствиях пандемии COVID-19, опасениях по поводу цепочек поставок, побочных эффектах продолжающихся конфликтов, беспокойстве по поводу долгового кризиса и нарушениях климата.
Джайшанкар призвал представителей стран найти точки соприкосновения по этим вопросам и продолжить выполнять международные обязательства.
Встреча министров иностранных дел стран G20 началась в столице Индии Нью-Дели.
Одной из тем встречи глав ведомств станет ситуация вокруг Украины.