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РИА Новости: встреча министров иностранных дел стран G20 началась в Нью-Дели

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Встреча министров иностранных дел стран G20 началась в столице Индии Нью-Дели.

Об этом информирует РИА Новости.

«В зале заседаний Лавров сидит рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

При этом, как сообщает агентство, госсекретарь США Энтони Блинкен сидит за тем же столом, но с другого края.

Отмечается, что одной из тем встречи министров G20 станет ситуация вокруг Украины.

Ранее в Германии заявили, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России.

Также глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.

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