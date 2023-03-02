РИА Новости: встреча министров иностранных дел стран G20 началась в Нью-Дели
Об этом информирует РИА Новости.
«В зале заседаний Лавров сидит рядом с главами МИД Мексики и Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.
При этом, как сообщает агентство, госсекретарь США Энтони Блинкен сидит за тем же столом, но с другого края.
Отмечается, что одной из тем встречи министров G20 станет ситуация вокруг Украины.
Ранее в Германии заявили, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок не будет избегать мероприятий G20 с участием России.
Также глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на саммите G20.