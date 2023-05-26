«Зеркальный ответ»: Россия и Белоруссия подписали документы о размещении в РБ нестратегического ядерного оружия

Министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского тактического ядерного оружия в специальном хранилище на территории РБ. По словам Шойгу, такие меры соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам. Он подчеркнул, что Москва не передаёт своё ядерное оружие и контроль над ним остаётся за Россией. В МО Белоруссии отметили, что размещение в стране нестратегического ЯО должно заставить руководство недружественных стран задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе. Военные политологи называют этот шаг зеркальным ответом на действия Запада. С точки зрения аналитиков, решение Москвы и Минска эффективно укрепит безопасность Союзного государства.

Главы оборонных ведомств РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, которые определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории РБ. Соответствующая церемония прошла в четверг, 25 мая.

По словам Шойгу, осуществляемые Москвой и Минском шаги соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам. Министр отдельно подчеркнул, что Россия не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а контроль над ним и решение о его применении остаются за Москвой.

«В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО мы вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ на территории РБ», — заявил Шойгу.

Он напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. Кроме того, часть самолётов ВВС Белоруссии была переоборудована для возможного применения ядерного оружия, а военнослужащие прошли необходимую подготовку.

В свою очередь, министр обороны РБ отметил, что размещение в республике российского нестратегического ядерного оружия должно заставить власти ряда стран задуматься о недопустимости эскалации ситуации.

«Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе», — сказал Хренин.

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин

© Министерство обороны РФ

Он также подчеркнул, что Минск уделяет пристальное внимание вопросам готовности вооружённых сил к выполнению поставленных задач, в том числе защите западных границ Союзного государства.

«В рамках военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как ОТРК «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400. Проведено переоборудование самолётов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении», — напомнил Хренин.

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Он добавил, что проведённые и запланированные мероприятия подчёркивают стратегический формат взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

«Республика Беларусь и в будущем решительно нацелена на укрепление и развитие тесного сотрудничества в интересах обеспечения безопасности Союзного государства», — подытожил министр.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире Первого канала сообщил, что перемещение тактического ядерного оружия на территорию республики уже началось. По его словам, Владимир Путин проинформировал Минск, что подписал соответствующий указ.

«Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, нет причин для беспокойства о сохранности тактического ядерного оружия, поскольку белорусы — «люди пунктуальные, аккуратные, хозяйственные».

Тактическое размещение

Напомним, 25 марта президент РФ в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что Москва и Минск договорились разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Тогда Путин анонсировал, что 3 апреля стартует обучение экипажей, а к 1 июля завершится строительство специального хранилища. Он добавил, что Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ЯО. И это, по словам главы государства, не нарушает соответствующих международных обязательств.

Комплекс «Искандер-М»

РИА Новости

В России также обратили внимание на реакцию стран Запада, осудивших шаги Москвы и Минска. Комментируя заявления ряда политиков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что, возмущаясь решением РФ и РБ, на Западе не поднимают тему американского ядерного оружия, размещённого в странах Европы.

«Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — констатировал Песков.

В интересах Союзного государства

Как отмечают аналитики, подписание документов о порядке содержания ЯО на территории Белоруссии формализует этот процесс в рамках единой оборонной политики Союзного государства.

«Ранее стороны по инициативе Белоруссии договорились о размещении тактического ядерного оружия на её территории. Кроме того, Россия передала соседней стране комплекс «Искандер», помогла переоборудовать самолёты для возможного применения ядерного оружия. Соответственно, подписание документа предварило непосредственное размещение Минском российского оружия», — рассказал в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

© photo.roscongress.org

С его точки зрения, этот шаг стал исключительным ответом на действия Запада, в том числе на передачу Великобританией киевскому режиму боеприпасов с обеднённым ураном.

«Это зеркальный ответ. Москва и Минск сейчас делают то, что делал Вашингтон и его сателлиты на протяжении десятилетий. Пентагон хранит на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах десятки термоядерных бомб B61, которые могут быть использованы для потенциальной атаки на Россию и её союзников», — заявил Хроленко.

Однако теперь в случае локального конфликта с сопредельными странами Белоруссия получит дополнительные опции, подчеркнул эксперт.

«Это соглашение призвано погасить недавнюю резкую волну высказываний со стороны Польши в адрес Белоруссии и России. Дальность неуловимых для натовских ПВО ракет «Искандер» позволяет держать под прицелом с белорусской территории всю Польшу, Словакию, Латвию, Литву, Эстонию, не говоря уже об Украине. Блицкриг в этом случае исключён, а враждебно настроенные соседи будут осторожнее», — считает Хроленко.

Кроме того, по его словам, в текущей военно-политической ситуации в Восточной Европе рассматривать Белоруссию в отрыве от объединённой группировки войск невозможно.

«Идёт развитие и укрепление регионального оборонного сотрудничества, связи становятся более многообразными. Ничего такого, чего бы не делали Соединённые Штаты и Европа, Москва и Минск не делают. Это закономерно вызывает негодование на Западе: возвращение в реальность бывает болезненным. Но США и НАТО придётся возвращаться в реальность многополярного мира с равной и неделимой безопасностью», — подчеркнул аналитик.

Размещение нестратегического ядерного оружия в Белоруссии — закономерный ответ на нагнетание Западом напряжённости, отметил в разговоре с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«И для РФ, и для РБ очевидно, что степень угрозы нарастает, и на предложение вывести ядерное оружие с территории европейских государств США не отреагировали. Поэтому Москва и размещает на территории Союзного государства своё тактическое ядерное оружие. Именно размещает, а не передаёт. Это означает, что весь процесс управления и принятия решений по его возможному применению находится в Москве. В Белоруссии подготовлены специалисты по обслуживанию комплексов «Искандер» и соответствующие специалисты по авиации — Су-25 могут быть оснащены ядерными боеприпасами», — рассказал Кошкин.

Он выразил уверенность, что такие меры позволят эффективно укрепить обороноспособность Союзного государства.