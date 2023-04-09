Песков отметил истеричную реакцию Запада на планы размещения ядерного оружия в Белоруссии

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Запад истерично реагирует на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии, но не вспоминает о таком вооружении США в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил истеричную реакцию Запада на планы размещения ядерного оружия в Белоруссии
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что западные страны не поднимают тему размещённого вокруг России американского ядерного оружия в странах Европы.

«Но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — приводит ТАСС слова Пескова в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее представитель Кремля сообщил, что Россия давно не слышала от президента Франции Эммануэля Макрона такой яростной критики в адрес США, как та, что была высказана им во время визита в Китай, где политик заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории.

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