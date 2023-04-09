Песков отметил истеричную реакцию Запада на планы размещения ядерного оружия в Белоруссии
- РИА Новости
Он подчеркнул, что западные страны не поднимают тему размещённого вокруг России американского ядерного оружия в странах Европы.
«Но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — приводит ТАСС слова Пескова в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Ранее представитель Кремля сообщил, что Россия давно не слышала от президента Франции Эммануэля Макрона такой яростной критики в адрес США, как та, что была высказана им во время визита в Китай, где политик заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории.