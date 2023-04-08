Песков — о словах Макрона про ядерное оружие: давно не слышали от него такой критики США

Россия давно не слышала от президента Франции Эммануэля Макрона такой яростной критики в адрес США, как та, что была высказана им во время визита в Китай, где политик заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединённых Штатов Америки мы не слышали давно», — отметил представитель Кремля.

Во время визита в Китай Макрон заявил, что ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что Соединённые Штаты хранят в Европе 200 ядерных тактических боезапасов, они находятся в шести странах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолётов.