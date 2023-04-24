Ответная реакция: в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что поддерживают в должном состоянии инфраструктуру объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения. Отмечается, что в случае необходимости их оперативно подготовят к использованию. В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко подчёркивал, что в стране сохранены почти все площадки, на которых в своё время несли дежурство ракетные комплексы «Тополь». Военные аналитики отмечают, что размещение в Белоруссии ядерного оружия различных типов — ответный шаг по сдерживанию НАТО.

Белоруссия поддерживает в рабочем состоянии объекты, где раньше базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения и размещались мобильные комплексы «Тополь», сообщили в оборонном ведомстве республики.

«Личным составом проводятся работы по благоустройству территории после зимнего периода, а также иные мероприятия, направленные на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии... При необходимости объекты оперативно могут быть приготовлены к применению», — заявили в пресс-службе МО Белоруссии.

«Задача состоит в том, чтобы обеспечить в первую очередь сохранность и поддержание в готовности к использованию инфраструктуры, оставшейся в наследство от находившихся здесь ракетных войск стратегического назначения», — подчеркнули в ведомстве.

Стратегический комплекс

Напомним, в конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту заявил, что приказал восстановить площадки, на которых Россия в случае необходимости может разместить стратегические ракетные комплексы.

«Я отдал неделю назад распоряжение военным немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками «Тополя», — сообщил белорусский лидер.

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По словам Лукашенко, он распорядился сохранить большинство этих объектов ещё в 1990-е годы, когда ядерное оружие было вывезено с белорусской территории в Россию.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения «Тополь» был разработан Московским институтом теплотехники в 1980-х годах. На вооружение он был принят 1 декабря 1988-го. Самоходные пусковые установки «Тополя» могут передвигаться по низкокатегорийным дорогам и по бездорожью, однако для их применения нужна специально подготовленная стартовая позиция. С середины 2000-х значительную часть комплексов мобильного базирования РВСН составляли более совершенные «Тополь-М», позднее пошло перевооружение войск на модификацию этого комплекса — РС-24 «Ярс».

Одна из главных отличительных особенностей этих систем — использование твердотопливных баллистических ракет, более простых и безопасных в эксплуатации. Это позволяет держать комплексы готовыми к действиям в любой момент.

Высокие боевые качества комплекса «Тополь» и его модификаций признаются и западным экспертным сообществом. Так, внимание на них обратил американский военно-политический журнал The National Interest (NI) в своём материале «Самый смертоносный убийца в арсенале России: подвижный ядерный ракетный комплекс».

Заголовок статьи NI от 16 марта 2021 года: «Самый смертоносный убийца в арсенале России: подвижный ядерный ракетный комплекс»

© The National Interest

«РТ-2ПМ «Тополь» (по классификации НАТО SS-25 Sickle) — комплекс с трёхступенчатой твердотопливной МБР, размещаемой на транспортно-пусковой установке, — стал первым крупным успехом Советского Союза в укреплении наземного компонента своей ядерной триады. «Тополь» стал основой российских мобильных ракетных комплексов с МБР в годы после распада СССР», — говорится в материале NI.

В комментарии RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин напомнил, что комплексы семейства «Тополь» являются стратегическими, а в свете приостановки участия России в ДСНВ Москва может размещать их, где потребуется, без чьего-либо одобрения.

«Российские комплексы запускают межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности. Ракета «Тополя» сможет достичь территории потенциального противника как при запуске из Новосибирска, так и из Минска, поскольку всё равно будет лететь через Северный полюс. После того как мы приостановили деятельность по договору о стратегических наступательных вооружениях, мы не обязаны сообщать, где и как будем размещать такие комплексы», — пояснил эксперт.

Защита Союзного государства

Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Глава государства рассказал, что 3 апреля начнётся обучение экипажей самолётов белорусских ВС, способных нести такое оружие, а к 1 июля будет закончено строительство специального хранилища.

Президент подчеркнул, что это делается по просьбе Минска, а размещение оружия на территории Белоруссии не нарушает каких-либо международных обязательств в этой сфере.

Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Белоруссии была передана техника, способная применять ядерное вооружение. Глава военного ведомства подчеркнул, что таким образом Россия принимает меры по усилению безопасности Союзного государства в ответ на действия НАТО.

«Часть белорусских самолётов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», — уточнил Шойгу.

Кроме того, по его словам, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

«Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчётов порядку его применения для защиты Союзного государства», — добавил глава Минобороны.

При этом в Москве обратили внимание на «истеричную реакцию» стран коллективного Запада в отношении планов России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Комментируя заявления ряда западных политиков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что, возмущаясь решением Москвы и Минска, западные страны почему-то не поднимают тему американского ядерного оружия, размещённого в странах Европы.

«Но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — отметил представитель Кремля.

Сдерживающие шаги

Алексей Подберёзкин отметил, что потенциальное размещение в Белоруссии стратегических ракетных комплексов вслед за прибытием в республику тактического ядерного оружия станет сигналом Западу и ответом на его действия.

«Безусловно, это будет ответная реакция на деятельность Запада. Проблема потенциальной эскалации со стороны западных стран реальная и очень острая. Если США захотят и дальше провоцировать эскалацию и прямо конфликтовать с РФ, это сигнал для них. Это будет ответным шагом по сдерживанию угрозы со стороны НАТО», — пояснил политолог.

Комплекс «Тополь-М»

РИА Новости

© Илья Питалев

В свою очередь, директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с RT сказал, что такой шаг будет паритетным ответом на многолетнюю политику США по размещению своего ядерного оружия в Европе.

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«Это достаточно правильное решение, так как американцы занимаются подобным размещением в рамках НАТО уже давно. Ядерное оружие США размещается в Бельгии, Нидерландах, Италии, Турции. Они проводят с ним учения, иногда до двух раз в год. Техников, специалистов, лётчиков неядерных стран обучают, как обслуживать сбрасываемые ядерные бомбы, оснащать ими самолёты. Поэтому мы решили пойти таким же путём — создать свой склад, который будет нас охранять на территории Белоруссии», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Минск получит защиту от противника, который может попытаться проникнуть на территорию республики из Польши или с Украины, добавил Кнутов. Размещение как тактического, так и стратегического ядерного оружия в Белоруссии укрепит её безопасность и безопасность Союзного государства в целом, пояснил эксперт.

«Мы помним попытку смены власти через протесты, которая была организована в Минске в 2020 году. В это время польские войска и войска других стран НАТО находились прямо на границе с Белоруссией. Если бы оппозиции удалось захватить власть в Минске, эти войска сразу же были бы введены на территорию республики. Но эти планы сорвались. В связи с этим Белоруссия обратилась к нам с просьбой разместить в республике ядерное оружие — на случай возникновения какого-то серьёзного конфликта. Теперь противники Союзного государства будут знать, что в случае нападения на Белоруссию по ним будет нанесён такой удар, от которого они не оправятся», — заключил собеседник RT.