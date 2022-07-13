«Адекватная защита»: почему президент Белоруссии заявил о правильности решения укрепить западную границу страны

Решение об усилении западной границы Белоруссии на фоне агрессивных планов НАТО было правильным. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. Лидер страны подчеркнул, что государства Запада разрабатывают стратегические планы нападения на Россию через Украину и Белоруссию. Ранее в Москве назвали Минск важнейшим стратегическим партнёром и ближайшим союзником для РФ. Эксперты отмечают, что такое военное сотрудничество в рамках Союзного государства позволяет обеспечить адекватную защиту от внешних угроз.

Решение усилить западную границу Белоруссии на фоне агрессивных планов НАТО было правильным. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Современные фашисты стран НАТО никуда не делись, они не умерли, они планируют нанесение удара через Украину и Беларусь. Поэтому, может быть, даже отчасти интуитивно я понял это ещё в феврале и приказал министру обороны, начальнику Генерального штаба разработать операцию и закрыть полностью западную границу. Хотя, казалось бы, угроза была на южной границе», — заявил Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

Президент Белоруссии подчеркнул, что выбор этой стратегии полностью оправдывается событиями последних нескольких месяцев.

Кроме того, добавил белорусский лидер, Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию.

«В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара — история повторяется — через Украину и через Беларусь», — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, в марте Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на фоне проходящей на Украине российской спецоперации усилил охрану западных и южных рубежей. Совместно с органами погранслужбы на западном направлении дежурят механизированные подразделения, артиллерийские дивизионы и военнослужащие зенитного ракетного полка.

Важнейший партнёр

После начала военной операции РФ на Украине в Москве неоднократно подчёркивали важность военного сотрудничества с Белоруссией.

Так, глава Минобороны России Сергей Шойгу в конце июня на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что республика — важнейший стратегический партнёр для РФ.

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«Республика Беларусь для нас — важнейший стратегический партнёр, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что Россия высоко оценивает решимость Минска противостоять конфронтационному курсу США и их союзников и готовность к формированию единого оборонного пространства в рамках Союзного государства.

Министр подчеркнул, что в нынешней ситуации вопрос принятия срочных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства становится особенно актуальным.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — подчеркнул глава МО РФ.

Шойгу отметил, что российская сторона готова оказать по этому вопросу «любую поддержку белорусским друзьям».

Вскоре после встречи глав оборонных ведомств РФ и Белоруссии президент Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко сообщил, что в ближайшее время Россия передаст союзнику комплексы «Искандер-М».

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. В течение ближайших месяцев мы передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причём как в обычном, так и ядерном исполнении», — подчеркнул российский лидер.

В рамках этой встречи Александр Лукашенко обратил внимание на тренировочные полёты у границ республики самолётов НАТО, которые могут нести ядерное оружие.

Президент Белоруссии попросил рассмотреть возможность ответа на такие действия или помочь модифицировать для схожих задач белорусские самолёты.

Белорусские военные

РИА Новости

© Виктор Толочко

В ответ Владимир Путин напомнил, что на вооружении ВС Белоруссии находится большая группировка штурмовых самолётов Су-25.

«Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России, но мы с вами договоримся, когда это сделать и соответствующим образом начать подготовку лётного состава», — отметил президент РФ.

Единое пространство

Напомним, что с 2021 года президенты России и Белоруссии обсуждают формирование единого оборонного пространства в рамках Союзного государства. В сентябре прошлого года Владимир Путин отметил, что в контексте строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства большое значение имеют учения «Запад-2021», которые прошли тогда на 14 полигонах на территории России, Белоруссии и в Балтийском море.

В ноябре 2021 года Высший Государственный совет Союзного государства утвердил новую военную доктрину, которая предусматривает усиление региональной группировки войск. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев тогда отметил, что документ был принят в связи с изменением военно-политической обстановки в регионе и возникновением новых вызовов и угроз для России и Белоруссии.

Белорусские военные

РИА Новости

© Алексей Куденко

«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учётом изменения в регионе военно-политической обстановки», — подчеркнул Мезенцев.

Заявления Александра Лукашенко об угрозе для Белоруссии прямо подтверждаются военными документами, захваченными у украинских сил, рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

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«Там упоминалась, в том числе и Белоруссия. Неслучайно среди боевиков, которые сейчас воюют на линии соприкосновения, присутствуют белорусские наёмники, боевые отряды, в которые вошли все радикальные элементы с территории Белоруссии, ещё в 2020 году пытавшиеся пошатнуть власть. Специализированный белорусский нацбат организовали не просто так. Понятно, что он предназначался для ведения боевых действий и на территории Белоруссии с целью свержения законной власти и со всеми вытекающими последствиями», — отметил эксперт.

Спецоперация на Украине сорвала эти планы, и теперь эти боевики воюют в Донбассе, где их уничтожают российские силы, отметил Алексей Леонков.

«Поэтому на основе этих данных, которыми мы делимся с нашим союзным государством по линии военно-технического сотрудничества, Александр Григорьевич делает правильные выводы. Эти боевики могли бы стать очень опасными для государства. Коллективный Запад во время событий 2020 года в Минске намекал, что готов ввести войска, если бы заговорщикам удалось захватить власть. На территорию Белоруссии тут же вошли бы силы НАТО в качестве поддержки», — подчеркнул военный эксперт.

Схожую позицию в беседе с RT выразил и ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Президент Белоруссии правильно оценивает ситуацию. Военно-политическая ситуация очень сильно осложнилась за последнее время, в том числе из-за агрессивной политики США и их союзников по НАТО. Поэтому географическое положение Белоруссии заставляет её очень внимательно оценивать степень этих угроз. Учитывая то, что Россия и Белоруссия — это партнёрские и союзные государства, автоматически все эти западные агрессивные действия проецируются и на белорусскую сторону», — пояснил политолог.

То, что Белоруссия в последнее время уделяет больше внимания строительству собственной обороны в союзе с Российской Федерацией, является подтверждением правильности курса, выбранного Александром Лукашенко, считает Сергей Ермаков.

«В рамках военной науки сложно говорить о некой абсолютной защищённости. Но можно говорить о вероятности угроз, и эта вероятность действительно высока. Однако сотрудничество РФ и Белоруссии сейчас позволяет обеспечить адекватную защиту от подобных гипотетических внешних угроз», — заключил эксперт.