Лукашенко заявил о разработке Западом стратегических планов нападения на Россию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о разработке Западом стратегических планов нападения на Россию.
Лукашенко заявил о разработке Западом стратегических планов нападения на Россию
  • РИА Новости

«В последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, (Западом. — RT) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, главное направление удара — через Украину и Белоруссию.

Ранее начальник Главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Белоруссия даст адекватный, но жёсткий ответ на возможные провокации со стороны западных стран. По его словам, Минск готов к различным сценариям развития обстановки.

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