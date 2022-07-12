Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о разработке Западом стратегических планов нападения на Россию.

«В последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, (Западом. — RT) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, главное направление удара — через Украину и Белоруссию.

Ранее начальник Главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Белоруссия даст адекватный, но жёсткий ответ на возможные провокации со стороны западных стран. По его словам, Минск готов к различным сценариям развития обстановки.