«В течение ближайших нескольких месяцев»: Путин заявил о решении передать Белоруссии комплексы «Искандер-М»

Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», способные применять как баллистические, так и крылатые ракеты, в том числе в ядерном исполнении. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Таким образом российский лидер ответил на озабоченность белорусского коллеги возросшей конфронтационной активностью НАТО.

Россия передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытой части переговоров со своим коллегой Александром Лукашенко.

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято: мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причём как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал Путин.

Наряду с этим российский лидер предложил дооборудовать белорусские самолёты Су-25 на мощностях российских авиационных предприятий.

«Их можно было бы дооборудовать. Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России, но мы с вами договоримся, как это сделать. И соответствующим образом начать подготовку лётного состава», — сказал президент.

Детали этой совместной работы, добавил Путин, следует поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов.

Таким образом Путин ответил на слова Лукашенко о недавнем усилении конфронтационной политики соседей Минска, в частности отправке польских наёмников на Украину и планах Литвы прекратить транзит из РФ через Белоруссию в Калининград.

Белорусский лидер также обратил внимание Путина на тренировочные полеты самолётов НАТО с ядерными зарядами. Президент России в ответ отметил, что в Европе хранятся 200 ядерных боезапасов США и авиация, готовая для их транспортировки.

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«Действительно, в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы, 200 — в шести европейских странах — членах Североатлантического блока НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолётов», — сказал Путин.

Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что нет необходимости зеркально реагировать на действия НАТО в части тренировочных полётов. При этом он подчеркнул общую важность обеспечения безопасности.

«Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ, мы обязаны», — отметил российский лидер.

О ситуации с поставками удобрений и продовольствия

В начале встречи Путин сказал Лукашенко, что намерен обсудить обозначенные рядом лидеров стран БРИКС озабоченности, связанные с перебоями поставок продовольствия и ростом цен на продовольствие на мировых рынках.

В беседе с Лукашенко Путин обратил внимание на то, что Россия и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок.

«У нас 15%, по-моему, мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений — это очень значительный объём на мировых рынках. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Всё это очень печально», — сказал президент России.

Вместе с тем он подчеркнул, что ранее была достигнута договорённость, согласно которой Россия и Белоруссия предпримут всё зависящее от них, чтобы удовлетворить соответствующий спрос.

«Есть, конечно, проблемы, связанные с обеспечением безопасности в регионе, да и в мире в целом. Здесь вопросов много возникает», — сказал Путин.

Позднее российский лидер также высказался о перспективах роста объёмов поставки продовольствия из России. По его словам, в прошлом году этот показатель достиг 40 млн т.

«В этом сельхозгоду — до следующего лета — мы готовы будем поставить, наверное, свыше 50 млн т», — отметил президент.