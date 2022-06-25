Лукашенко поздравил Путина с 30-летием установления дипотношений между странами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Лукашенко поздравил Путина с 30-летием установления дипотношений между странами
  • AFP
  • © Dmitry Astakhov / POOL

«Уважаемый Владимир Владимирович! Примите искренние поздравления по случаю знаменательной даты — 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — говорится в поздравлении на сайте белорусского президента.

Лукашенко выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства и других межгосударственных объединений создаёт необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.

В Кремле сообщили, что в рамках переговоров в Петербурге 25 июня лидеры государств обсудят развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы.

Лукашенко также заявил о планах переговорить с президентом России о ситуации на Украине.

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