Лукашенко поздравил Путина с 30-летием установления дипотношений между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Примите искренние поздравления по случаю знаменательной даты — 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — говорится в поздравлении на сайте белорусского президента.

Лукашенко выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства и других межгосударственных объединений создаёт необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.

В Кремле сообщили, что в рамках переговоров в Петербурге 25 июня лидеры государств обсудят развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы.

Лукашенко также заявил о планах переговорить с президентом России о ситуации на Украине.