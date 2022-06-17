Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию на Украине

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине.
Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию на Украине
  • AFP
  • © Nikolay PETROV / BELTA

Он обратил внимание на заявление президента Франции о том, что Запад будет поставлять самое современное оружие Украине. По словам Лукашенко, «то есть там идёт какая-то заварушка». 

«В ближайшее время с президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного», — цитирует его БЕЛТА.

Также Лукашенко прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.

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