Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

Он обратил внимание на заявление президента Франции о том, что Запад будет поставлять самое современное оружие Украине. По словам Лукашенко, «то есть там идёт какая-то заварушка».

«В ближайшее время с президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного», — цитирует его БЕЛТА.

Также Лукашенко прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.