Путин и Лукашенко обсудят 25 июня в Петербурге интеграционные процессы двух государств

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят в рамках переговоров в Петербурге 25 июня развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы.

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© Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов», — говорится в анонсе. Ранее Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию на Украине.