Путин и Лукашенко обсудят 25 июня в Петербурге интеграционные процессы двух государств
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов», — говорится в анонсе.
Ранее Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию на Украине.