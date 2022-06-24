Путин и Лукашенко обсудят 25 июня в Петербурге интеграционные процессы двух государств

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Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят в рамках переговоров в Петербурге 25 июня развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы.
Путин и Лукашенко обсудят 25 июня в Петербурге интеграционные процессы двух государств
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов», — говорится в анонсе.

Ранее Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию на Украине.

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