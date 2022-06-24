Лукашенко анонсировал «серьёзные переговоры» с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал «серьёзные переговоры по серьёзной проблематике» со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Завтра мы с Владимиром Владимировичем, как обычно, проведем серьёзные переговоры по серьёзной проблематике... У нас есть что обсудить», — цитирует его БЕЛТА.

По информации от пресс-службы Кремля, в рамках переговоров в Петербурге 25 июня лидеры государств обсудят развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы.

Лукашенко также заявил о планах переговорить с президентом России о ситуации на Украине.