Глава Минобороны Белоруссии: Западу не удалось «вбить кол» в отношения Москвы и Минска

Короткая ссылка
Западу не удалось «вбить кол» в отношения Москвы и Минска. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Глава Минобороны Белоруссии: Западу не удалось «вбить кол» в отношения Москвы и Минска
  • РИА Новости

«Мы встречаемся с вами в непростое, сложное время... но как бы ни старались наши оппоненты, а, наверное, нужно говорить «противники», вбить кол между нашими странами, мы, наоборот, ещё больше и крепче сближаемся, демонстрируем самые братские отношения», — цитирует Хренина РИА Новости.

По его словам, братские отношения России и Белоруссии стали фундаментом, «цементирующим свойством для дальнейшей нашей совместной работы».

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко находится в России с неформальным визитом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить