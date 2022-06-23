Глава Минобороны Белоруссии: Западу не удалось «вбить кол» в отношения Москвы и Минска
- РИА Новости
«Мы встречаемся с вами в непростое, сложное время... но как бы ни старались наши оппоненты, а, наверное, нужно говорить «противники», вбить кол между нашими странами, мы, наоборот, ещё больше и крепче сближаемся, демонстрируем самые братские отношения», — цитирует Хренина РИА Новости.
По его словам, братские отношения России и Белоруссии стали фундаментом, «цементирующим свойством для дальнейшей нашей совместной работы».
23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко находится в России с неформальным визитом.