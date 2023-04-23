В Белоруссии начали приводить в порядок объекты со стартовыми позициями для «Тополей»

Белорусские военные начали приводить в порядок объекты, на которых ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения, в том ракетные комплексы «Тополь».

РИА Новости