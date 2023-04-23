В Белоруссии начали приводить в порядок объекты со стартовыми позициями для «Тополей»

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Белорусские военные начали приводить в порядок объекты, на которых ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения, в том ракетные комплексы «Тополь».
В Белоруссии начали приводить в порядок объекты со стартовыми позициями для «Тополей»
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

Личный состав работает над благоустройством территории после зимнего периода.

Мероприятия направлены на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

«Ранее боевые стартовые позиции использовались для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — отметили в министерстве.

Накануне стало известно, что расчёты ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск Белоруссии завершили практическую подготовку в Российской Федерации.

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