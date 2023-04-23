В Белоруссии начали приводить в порядок объекты со стартовыми позициями для «Тополей»
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.
Личный состав работает над благоустройством территории после зимнего периода.
Мероприятия направлены на поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.
«Ранее боевые стартовые позиции использовались для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — отметили в министерстве.
Накануне стало известно, что расчёты ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск Белоруссии завершили практическую подготовку в Российской Федерации.