Расчёты комплекса «Искандер-М» ракетных войск Белоруссии закончили подготовку в России

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Расчёты ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск Белоруссии завершили практическую подготовку в Российской Федерации, сообщило белорусское Министерство обороны.
Расчёты комплекса «Искандер-М» ракетных войск Белоруссии закончили подготовку в России
  • РИА Новости

«Сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов Вооружённых сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённым силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении.

Начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Белоруссии полковник Руслан Чехов подчеркнул, что у белорусской армии есть «достаточный запас» ракет к комплексу «Искандер» для выполнения любой задачи.

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