Лукашенко сообщил о начавшемся перемещении ядерного оружия из России в Белоруссию
- globallookpress.com
По его словам, президент России Владимир Путин уже проинформировал белорусскую сторону о том, что подписал указ, касающийся данного шага.
«Он меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии... Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — цитирует его ТАСС.
Он также допустил, что нестратегическое ядерное оружие уже в данный момент находится на территории Белоруссии.
Ранее главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.