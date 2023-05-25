Лукашенко сообщил о начавшемся перемещении ядерного оружия из России в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире Первого канала заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на белорусскую территорию уже началось.

По его словам, президент России Владимир Путин уже проинформировал белорусскую сторону о том, что подписал указ, касающийся данного шага.

«Он меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии... Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», — цитирует его ТАСС.

Он также допустил, что нестратегическое ядерное оружие уже в данный момент находится на территории Белоруссии.

Ранее главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.