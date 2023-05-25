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Лукашенко поблагодарил Путина за размещение на территории Белоруссии ядерного оружия

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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что поблагодарил президента России Владимира Путина за решение разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.
Лукашенко поблагодарил Путина за размещение на территории Белоруссии ядерного оружия
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Фрагмент с его заявлением опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Автор программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании II Евразийского экономического форума заявил, что интеграция России и Белоруссии настолько близка, что даже ядерное оружие у них «одно на двоих», камеры показали, как белорусский и российский лидеры пожали друг другу руки.

Лукашенко сказал, что, когда речь шла о ядерном оружии, из-за акустики не расслышал, о чём шла речь.

«Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал, я говорю: «Спасибо», — рассказал президент.

Ранее главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.

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