Лукашенко поблагодарил Путина за размещение на территории Белоруссии ядерного оружия

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что поблагодарил президента России Владимира Путина за решение разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Фрагмент с его заявлением опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Автор программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании II Евразийского экономического форума заявил, что интеграция России и Белоруссии настолько близка, что даже ядерное оружие у них «одно на двоих», камеры показали, как белорусский и российский лидеры пожали друг другу руки.

Лукашенко сказал, что, когда речь шла о ядерном оружии, из-за акустики не расслышал, о чём шла речь.

«Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение о размещении ядерного тактического оружия в Беларуси, он мне об этом сказал, я говорю: «Спасибо», — рассказал президент.

Ранее главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.