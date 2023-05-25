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Шойгу: ответные меры России и Белоруссии в военно-ядерной сфере не нарушают ДНЯО

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.
Шойгу: ответные меры России и Белоруссии в военно-ядерной сфере не нарушают ДНЯО
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Отмечу, что весь комплекс мероприятий организован строго в соответствии с действующими международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — цитирует его РИА Новости.

Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

Шойгу отметил, что контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остаётся за Россией, решение о применении тоже.

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