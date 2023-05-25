Шойгу: ответные меры России и Белоруссии в военно-ядерной сфере не нарушают ДНЯО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.

«Отмечу, что весь комплекс мероприятий организован строго в соответствии с действующими международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — цитирует его РИА Новости.

Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

Шойгу отметил, что контроль за размещаемым в Белоруссии нестратегическим ядерным оружием остаётся за Россией, решение о применении тоже.