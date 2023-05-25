МО России и Белоруссии определили порядок содержания нестратегического ядерного оружия

Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

Уточняется, что в Минске прошла встреча министра обороны Белоруссии Виктора Хренина и министра обороны России Сергея Шойгу.

«В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Стороны также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между оборонными ведомствами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.