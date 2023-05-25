Шойгу: Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Россия не передаёт Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остаётся за российской стороной», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
25 мая главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.