«Поставленные киевскому режиму Великобританией»: МО РФ продемонстрировало осколки использованных ВСУ ракет Storm Shadow

Киевский режим использовал для атаки на гражданские объекты в Луганске поставленные британской стороной авиационные ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны России. Удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» был нанесён вечером 12 мая. Как подчеркнули в российском военном ведомстве, истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины, которые причастны к ракетному удару.

Ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске был нанесён примерно в 18:30 мск 12 мая ракетами Storm Shadow, об этом сообщили в Минобороны России.

«Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — указал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

В результате удара ВСУ на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Также были повреждены ближайшие жилые дома.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заверил, что циничное преступление киевского режима, в результате которого пострадали дети, не останется безнаказанным.

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Самолёты воздушных сил Украины, участвовавшие в операции по нанесению ракетного удара по Луганску, в результате которого пострадали шестеро детей, были сбиты истребительной авиацией ВКС России.

«Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты», — заявил Конашенков.

Ситуация в зоне СВО

Говоря о ситуации в зоне СВО, официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что истребительной авиацией ВКС России неподалёку от Купянска (Харьковская область) сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях, в ДНР и ЛНР.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. При этом ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск уничтожено до 170 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» ликвидировано до 75 украинских бойцов, две боевые машины пехоты, самоходная гаубица «Акация», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, в результате ударов авиации и артиллерийского огня группировки войск «Восток» потери ВСУ составили сыше 155 украинских боевиков убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении уничтожен склад боеприпасов ВСУ, в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна пушка «Гиацинт-Б».

Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах.

Также уничтожены радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300 (Новодмитровка, ДНР) и склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники (Запорожье, Запорожская область), поражён командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ (Красное, ДНР).

Артёмовск

Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал о ситуации в Артёмовске. По его словам, в северо-западной части города штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ освобождён квартал.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач», — заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также на Донецком направлении в районе Краматорска (ДНР) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ. Общие потери противника на этом направлении за сутки составили более 285 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.