«Циничное преступление киевского режима»: в Луганске при обстреле со стороны ВСУ пострадали шестеро детей

При обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шестеро детей, двое из них доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также ранение получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. В результате обстрела были разрушены здания предприятий «Полипак» и «Милам», повреждено остекление в шести жилых домах. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские вооружённые формирования применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США.

Шестеро детей пострадали в результате обстрела Луганска со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Также ранение получил депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Как отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, четверым детям помощь оказана в полном объёме, а двое подростков в состоянии средней степени тяжести доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу.

«Ранения детей — наша общая боль. Циничное преступление киевского режима не останется безнаказанным! Приложим все усилия для скорейшего выздоровления юных жителей», — написал он в своём Telegram-канале.

В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал подлым украинский ракетный удар по мирному городу.

«Там, где гуляли мирные граждане с детьми, там, где люди на производстве, дежурная смена была и, естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты», — сказал он в эфире «Луганск 24».

Также на russian.rt.com «Геноцид в отношении народов Донбасса»: глава СК и детский омбудсмен — о жертвах киевского режима и о российской помощи

Удар по Луганску произошёл вечером 12 мая примерно в 18:30 мск. ВСУ применили две крылатые ракеты. Были разрушены и повреждены административные здания предприятий «Полипак» и «Милам», также были выбиты стёкла в шести жилых домах.

«По уточнённой информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска вооружённые формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD(производства США)», — заявили в СЦКК.

Добавим, что накануне в ЛНР отмечался День республики.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что во дворе дома рядом с центральной площадью Луганска был обнаружен дрон американского производства.

«По свидетельствам очевидцев, беспилотник упал после столкновения с домом незадолго до ракетного удара», — пояснил собеседник агентства.

В республиканском МВД подтвердили обнаружение украинского дрона.

Наряду с этим за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей, ещё десять человек, в том числе двое детей, получили ранения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили десять гражданских лиц, в том числе двое детей 2015 и 2016 годов рождения, в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Александровке, Енакиеве и ранее освобождённых Старомлиновке, Ивановке и Старомайорском», — говорится в сводке.

В общей сложности в ДНР за прошедшие 24 часа зафиксировали 54 обстрела со стороны украинских военных, которые применили 288 единиц боеприпасов из установок «Град», артиллерии 155, 152 мм. Под огонь ВСУ попали девять населённых пунктов: Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Старомайорское, Старомлиновка, Благодатное, Владимировка.

«Повреждено семь жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, что Следственный комитет России расследует преступления киевского режима против мирного населения Донбасса.

С 2014 года возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали 716 обвиняемых. Среди них — высшие руководители Украины и её вооружённых сил, командиры бригад и батальонов. Всем им заочно или очно предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности.