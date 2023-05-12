Врио главы ЛНР Пасечник: шесть детей пострадали при обстреле Луганска

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что шесть детей пострадали при обстреле Луганска со стороны ВСУ.

«В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей», — говорится в Telegram-канале Пасечника. Он уточнил, что четверым детям «помощь оказана в полном объёме». Состояние двоих пострадавших подростков оценивается как средней степени тяжести, их госпитализировали. Ранее Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска. RT опубликовал кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооружённых сил Украины. Telegram-канал Военная хроника сообщил, что рядом с местом обстрела ВСУ в Луганске нашли обломки ракеты ADM-160 MALD американского производства, предназначенной для обмана систем ПВО.