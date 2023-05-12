Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Луганска.

«В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска», — заявил он в своём Telegram-канале.

По его словам, обстрел Луганска в праздник является очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан.

Пасечник рассказал, что на месте работают оперативные службы, в том числе пожарные.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее RT опубликовал кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооружённых сил Украины.

По словам очевидцев, было по меньшей мере три взрыва.