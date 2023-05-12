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Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Луганска.
Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска
  • РИА Новости

«В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска», — заявил он в своём Telegram-канале.

По его словам, обстрел Луганска в праздник является очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан.

Пасечник рассказал, что на месте работают оперативные службы, в том числе пожарные.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее RT опубликовал кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооружённых сил Украины.

По словам очевидцев, было по меньшей мере три взрыва. 

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