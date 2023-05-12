Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли Ленинский район Луганска
- РИА Новости
«В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска», — заявил он в своём Telegram-канале.
По его словам, обстрел Луганска в праздник является очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан.
Пасечник рассказал, что на месте работают оперативные службы, в том числе пожарные.
Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Ранее RT опубликовал кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооружённых сил Украины.
По словам очевидцев, было по меньшей мере три взрыва.