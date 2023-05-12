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Военная хроника: рядом с местом обстрела в Луганске нашли обломки ракеты ADM-160 MALD

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Telegram-канал Военная хроника сообщил, что рядом с местом обстрела ВСУ территории завода Poly-Pack в Луганске нашли обломки ракеты ADM-160 MALD американского производства.
Военная хроника: рядом с местом обстрела в Луганске нашли обломки ракеты ADM-160 MALD
  • РИА Новости

Подобные ракеты предназначены для постановки помех и имитации полёта боевого самолёта или крылатой ракеты. Также эти ракеты оснащаются системой имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот с целью обмана систем противовоздушной обороны.

Дальность полёта подобной ракеты может составлять до 450 км.

Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска.

RT опубликовал кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооружённых сил Украины.

По словам очевидцев, было по меньшей мере три взрыва. 

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