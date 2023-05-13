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Депутат Водолацкий: состояние пострадавших при обстреле Луганска детей удовлетворительное

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Состояние пострадавших при обстреле Луганска шестерых детей оценивается как удовлетворительное.
Депутат Водолацкий: состояние пострадавших при обстреле Луганска детей удовлетворительное
  • РИА Новости

Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской Народной Республики, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу. Состояние удовлетворительное», — цитирует его ТАСС.

12 мая представительство ЛНР в СЦКК в своём Telegram-канале сообщило, что Водолацкий пострадал при обстреле Луганска ВСУ.

Помощник Водолацкого сообщил RT, что парламентарий при обстреле в Луганске получил лёгкое ранение.

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