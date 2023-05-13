Депутат Водолацкий: состояние пострадавших при обстреле Луганска детей удовлетворительное
- РИА Новости
Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской Народной Республики, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Дети на улице пострадали, приехала скорая помощь, повезла в больницу. Состояние удовлетворительное», — цитирует его ТАСС.
12 мая представительство ЛНР в СЦКК в своём Telegram-канале сообщило, что Водолацкий пострадал при обстреле Луганска ВСУ.
Помощник Водолацкого сообщил RT, что парламентарий при обстреле в Луганске получил лёгкое ранение.