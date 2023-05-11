Глава СК и детский омбудсмен — о детях — жертвах киевского режима и российской помощи

Более 5 тыс. мирных жителей Донбасса погибли с 2014 года. Среди них — 138 детей. Самой младшей жертве было 27 дней от роду. Об этом на специальной сессии «Дети Донбасса: право на защиту» Петербургского юридического форума сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Согласно приведённым им данным, в ходе конфликта в Донбассе ранения получили почти 10 тыс. человек, в том числе 444 ребёнка.

«Киевский режим совершает тяжкие преступления против мирного населения, против женщин, стариков и детей. По сути, сегодня имеет место геноцид в отношении народов Донбасса и в отношении детей», — заявил глава СКР Александр Бастрыкин, выступая на спецсессии в Санкт-Петербурге. Именно так, по его словам, квалифицируют следователи действия украинских нацистов.

С 2014 года следователи СК возбудили более 2 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали 716 обвиняемых. Среди них — высшие руководители Украины и её вооружённых сил, командиры бригад и батальонов. Всем им заочно или очно предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности.

Также по теме В ДНР перед судом предстанет застреливший в Мариуполе мирного жителя украинский военный Верховный суд Донецкой Народной Республики рассмотрит уголовное дело в отношении командира отделения ВСУ Артура Пустовойта, который...

В настоящее время расследование 200 уголовных дел завершено, документы направлены для рассмотрения в суды на освобождённых территориях. Уже вынесены и первые приговоры в отношении украинских военных и наёмников.

Председатель СКР уточнил, что среди наёмников в Донбассе — представители более 70 стран, в том числе США и ряда европейских государств.

«Их мы преследуем по закону и будем отдавать под суд. Мы поставили перед собой задачу, чтобы ни один преступник, совершивший тягчайшие преступления, в том числе против детей, не ушёл от заслуженного наказания», — заявил Бастрыкин.

При этом он усомнился в целесообразности возвращения государства к практике смертной казни, напомнив о факторе судебной ошибки, а также заметив, что перспектива казни никогда не останавливала преступников.

«Я думаю, что неотвратимость наказания — главный ответ сегодня. У нас есть пожизненное лишение свободы. К вопросу о смертной казни надо подходить очень взвешенно», — пояснил Бастрыкин.

Спасая от агрессии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова на сессии в Петербурге подробно рассказала, как Россия помогает детям Донбасса спастись от украинской агрессии и как на Западе фабрикуют обвинения в «похищении украинских детей».

Детский омбудсмен напомнила, что в феврале 2022 года шла активная эвакуация мирных жителей Донбасса. Были эвакуированы 5 млн человек, в том числе 730 тыс. детей.

Также по теме «Учили заново ходить»: детский омбудсмен ЛНР рассказала о тяжёлых ранениях подростка из Кировска В марте 2022 года город Кировск Луганской Народной Республики подвергся очередному обстрелу со стороны украинских военнослужащих....

«Все они приехали с родителями, с законными представителями, никто никого насильно не привозил, люди уезжали от опасности», — сказала она.

Среди эвакуированных оказались около 2 тыс. воспитанников социальных учреждений (детских домов, в том числе для детей с инвалидностью, домов ребёнка и т. п.).

Львова-Белова заявила, что в семьи были устроены дети-сироты, в частности братья и сестры, которых нельзя разлучать, в том числе с серьёзными заболеваниями. При этом дети не были усыновлены, они устроены в семьи исключительно под опеку.

«Нас обвиняют в усыновлении. Эта форма предполагает, что рвутся все родственные связи и невозможно воссоединение с родственниками. Я хочу твёрдо сказать, что такой формы, как усыновление, у нас для детей Донбасса не было», — сказала детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что если находятся кровные родственники, то дети возвращаются к ним вне зависимости от того, находятся они на Украине или в третьих странах.

«Мы регулярно слышим о тысячах детей, которых мы якобы депортировали и насильственно удерживаем. Но когда на нас вышли от уполномоченного по правам человека Украины, передали нам список из 11 детей, которые, как им кажется, имеют родственников на территории Украины и им необходимо помочь в воссоединении», — сказала детский омбудсмен.

Трудности перевоспитания

Участники сессии обсудили также проблему воспитания подростков из новых регионов. Так, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что дети стали жертвами пропаганды киевского режима в учебных заведениях.

«Начиная с детского сада дети воспитывались в ненависти к другим народам, нашей стране», — сказал он.

О деструктивной роли украинской пропаганды высказалась и детский омбудсмен Львова-Белова.

Также по теме Львова-Белова: ВСУ ведут подготовку родителей, выезжающих за своими детьми в Россию Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова в интервью RT Arabic рассказала, что представители ВСУ ведут подготовку...

«Нам придётся готовить разные программы — образовательные, информационные. Перевоспитывать детей. Та пропаганда, которая велась на Украине, так просто не пройдёт», — считает она.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка рассказала, что в летних лагерях для подростков из новых российских регионов дети отдыхают, знакомятся с культурой и историей России, а также получают информацию о возможностях поступления в вузы, получения специальности.

Министр образования Кравцов сообщил, что этим летом, как и в прошлом году, для детей освобождённых территорий будут созданы летние лагеря по программе «Университетская смена», где они получат достоверную информацию о России.