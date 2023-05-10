В ДНР перед судом предстанет застреливший в Мариуполе мирного жителя украинский военный

Верховный суд Донецкой Народной Республики рассмотрит уголовное дело в отношении командира отделения ВСУ Артура Пустовойта, который застрелил невооружённого мужчину в Мариуполе. Все материалы, собранные Следственным комитетом России в отношении Пустовойта, переданы в ДНР, отмечают в ведомстве.

Как сообщают в СК России, расследование уголовного дела в отношении командира отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Пустовойта завершено.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 марта 2022 года Пустовойт находился на бульваре Меотиды в Мариуполе. Украинский военный увидел невооружённого мужчину и открыл по нему огонь из автомата Калашникова. Тот скончался на месте.

Ранее RT сообщал, что в Донецке будут судить двух военных ВСУ — Ивана Бочкарёва и Дмитрия Канупера за расстрел мирных жителей в Мариуполе.