В ДНР будут судить двух военных ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе

В Донецкой Народной Республике перед судом предстанут военнослужащие Вооружённых сил Украины Иван Бочкарёв и Дмитрий Канупер, обвиняемые в убийстве мирных жителей.

«Следствием установлено, что Бочкарёв и Канупер в один из дней в период с 15 по 20 марта 2022 года, находясь на позиции на улице Латышева города Мариуполя, исполняя заведомо преступные приказы командиров ВСУ и иных украинских вооружённых формирований, расстреляли из автоматического стрелкового оружия автомобиль с двумя гражданскими невооружёнными мирными жителями, в результате чего находившиеся в автомобиле мужчины от полученных повреждений скончались на месте», — говорится в Telegram-канале СК России.

В начале мая прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четверых украинских морских пехотинцев, застреливших 12 мирных жителей в Мариуполе.

Пленный украинский морпех Владислав Кулык ранее рассказал о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, в окрестностях завода имени Ильича в Мариуполе.