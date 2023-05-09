Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ДНР будут судить двух военных ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе

Короткая ссылка
В Донецкой Народной Республике перед судом предстанут военнослужащие Вооружённых сил Украины Иван Бочкарёв и Дмитрий Канупер, обвиняемые в убийстве мирных жителей.
В ДНР будут судить двух военных ВСУ за расстрел мирных жителей в Мариуполе
  • Gettyimages.ru

«Следствием установлено, что Бочкарёв и Канупер в один из дней в период с 15 по 20 марта 2022 года, находясь на позиции на улице Латышева города Мариуполя, исполняя заведомо преступные приказы командиров ВСУ и иных украинских вооружённых формирований, расстреляли из автоматического стрелкового оружия автомобиль с двумя гражданскими невооружёнными мирными жителями, в результате чего находившиеся в автомобиле мужчины от полученных повреждений скончались на месте», — говорится в Telegram-канале СК России.

В начале мая прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четверых украинских морских пехотинцев, застреливших 12 мирных жителей в Мариуполе.

Пленный украинский морпех Владислав Кулык ранее рассказал о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, в окрестностях завода имени Ильича в Мариуполе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить