Прокуратура ДНР направила в суд дело застреливших жителей Мариуполя украинских морпехов

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четверых украинских морских пехотинцев, застреливших 12 мирных жителей в Мариуполе.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«В прокуратуре Донецкой Народной Республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.

Пленный украинский морпех Владислав Кулык ранее рассказал о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, в окрестностях завода имени Ильича в Мариуполе.