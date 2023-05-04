Прокуратура ДНР направила в суд дело застреливших жителей Мариуполя украинских морпехов
- РИА Новости
Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
«В прокуратуре Донецкой Народной Республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
Пленный украинский морпех Владислав Кулык ранее рассказал о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, в окрестностях завода имени Ильича в Мариуполе.