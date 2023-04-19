Львова-Белова: ВСУ ведут подготовку родителей, выезжающих за своими детьми в Россию

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова в интервью RT Arabic рассказала, что представители ВСУ ведут подготовку родителей, выезжающих за своими детьми в здравницы и детские лагеря России.

«Когда родители, или законные представители, или волонтёры приезжают с доверенностями от близких родственников, чтобы их забирать, некоторые из них рассказывают о той подготовке, которую ведут вэсэушники перед поездкой этих родителей за детьми», — рассказала она.

По словам Львовой-Беловой, подготовка ведётся на тему того, что по приезде на Украину родители или представители детей должны «рассказать о всём том страшном, что происходило в этих лагерях» и «собрать все контакты».

Также она рассказала, что обвинения в адрес российской стороны строятся на информационном сайте «Дети войны», созданном представителями Украины.

Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что на этом сайте размещают «совершенно непонятные фотографии, которые не связаны с теми данными по детям, которые рядом с этими фотографиями указаны».

«Мы нашли среди них несколько детей, которых наш же аппарат воссоединял с родственниками на территории Украины, но эти дети продолжают находиться на этом сайте», — отметила она.

Также Львова-Белова сообщила, что дети из украинских семей были вывезены в здравницы России добровольно.

По её словам, в крымских здравницах остаются восемь детей.

В марте постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда на Украине будут безопасные условия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить