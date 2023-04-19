Львова-Белова: ВСУ ведут подготовку родителей, выезжающих за своими детьми в Россию

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова в интервью RT Arabic рассказала, что представители ВСУ ведут подготовку родителей, выезжающих за своими детьми в здравницы и детские лагеря России.

«Когда родители, или законные представители, или волонтёры приезжают с доверенностями от близких родственников, чтобы их забирать, некоторые из них рассказывают о той подготовке, которую ведут вэсэушники перед поездкой этих родителей за детьми», — рассказала она.

По словам Львовой-Беловой, подготовка ведётся на тему того, что по приезде на Украину родители или представители детей должны «рассказать о всём том страшном, что происходило в этих лагерях» и «собрать все контакты».

Также она рассказала, что обвинения в адрес российской стороны строятся на информационном сайте «Дети войны», созданном представителями Украины.

Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что на этом сайте размещают «совершенно непонятные фотографии, которые не связаны с теми данными по детям, которые рядом с этими фотографиями указаны».

«Мы нашли среди них несколько детей, которых наш же аппарат воссоединял с родственниками на территории Украины, но эти дети продолжают находиться на этом сайте», — отметила она.

Также Львова-Белова сообщила, что дети из украинских семей были вывезены в здравницы России добровольно.

По её словам, в крымских здравницах остаются восемь детей.

В марте постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда на Украине будут безопасные условия.