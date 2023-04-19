Львова-Белова рассказала, что украинские дети были вывезены в здравницы России добровольно

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова в интервью RT Arabic рассказала, что дети из украинских семей были вывезены в здравницы России добровольно.

«Это дети, которые были вывезены в здравницы Крыма, Краснодарского края во время активных военных действий с Херсонской, Запорожской, Харьковской областей. Были вывезены добровольно, потому что родители попросили для них безопасного пространства, где они могли бы продолжить учебу, оздоровиться», — рассказала она.

По её словам, это произошло в октябре. Львова-Белова добавила, что потом «активность военных действий отодвинула линию фронта, и часть семей оказались за ленточкой».

«Таким образом, оперативно вернуть детей родителям не получилось. Тогда это было порядка 2500 детей, которые приехали на отдых в Крым. И подчеркну: добровольно, бесплатно для семей, то есть у них была возможность обезопасить детей от постоянных обстрелов, постоянного страха за жизнь себя и своей семьи», — объяснила уполномоченный по правам ребёнка.

Она рассказала, что потом возникли трудности с возвращением детей родителям, поскольку с Украины мужчин призывного возраста не выпускали, чтобы они детей могли забрать, а российские специалисты могли детей передать только законным представителям, потому что «должны были удостовериться, что они не станут инструментом в руках каких-либо мошенников».

«Мамы либо воспитывали младших детей, либо не имели финансовой возможности приехать и детей забрать, но уже к Новому году детей оставалось порядка 400 человек, и в настоящее время это всего восемь детей. Я уверена, что в ближайшее время эти восемь человек окажутся со своими близкими родственниками», — уточнила Львова-Белова.

В марте постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда на Украине будут безопасные условия.