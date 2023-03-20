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Постпред при ООН Небензя: Россия вернёт детей на Украину, когда там будет безопасно

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть вывезенных с территории Украины детей, когда на Украине будут безопасные условия.
Постпред при ООН Небензя: Россия вернёт детей на Украину, когда там будет безопасно
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

«Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — цитирует его РИА Новости.

По словам Небензи, детей с Украины перемещали в Россию, поскольку российские власти хотели «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия».

Также он назвал абсолютно раздутой проблему детей, якобы «привезённых насильно в Россию».

Дипломат добавил, что в начале апреля Москва планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН и пролить свет на данную ситуацию.

Ранее беженка с Украины Лилия Лукьянчук в беседе с Fox News заявила, что боится возвращаться на Украину, так как её 17-летний сын может быть призван в украинскую армию.

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