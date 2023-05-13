Правоохранители ЛНР обнаружили в центре Луганска дрон, использовавшийся как ложная цель

Правоохранители ЛНР обнаружили в центре Луганска ракету — ложную цель, предположительно, это беспилотник производства США.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД ЛНР.

«В центре Луганска была обнаружена ракета — ложная цель», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что, по предварительным данным, это летательный аппарат типа ADM-160B.

Ранее в центре Луганска был обнаружен БПЛА американского производства.

Также сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Водолацкий получил ранение при обстреле Луганска ВСУ.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что при обстреле ВСУ Луганска пострадали шесть детей.