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РИА Новости: в центре Луганска обнаружен БПЛА американского производства

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В центре Луганска был обнаружен беспилотник американского производства, упавший незадолго до ракетного удара, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
РИА Новости: в центре Луганска обнаружен БПЛА американского производства
  • РИА Новости

«Обнаружили дрон производства США во дворе дома рядом с центральной площадью города. При падении дрон разбился», — говорится в сообщении.

Согласно данным очевидцев, БПЛА упал после столкновения с домом, незадолго до нанесения ракетного удара.

Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска.

RT опубликовал кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооружённых сил Украины.

Telegram-канал Военная хроника сообщил, что рядом с местом обстрела ВСУ в Луганске нашли обломки ракеты ADM-160 MALD американского производства, предназначенной для обмана систем ПВО.

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