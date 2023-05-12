Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами «Гром»

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские военные 12 мая обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами, выпущенными, предположительно, из ОТРК «Гром».

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что в результате применения двух ракет ВСУ были разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий Poly-Pack и «Милам».

Кроме того, было повреждено остекление шести жилых домов.

Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли Ленинский район Луганска.

RT опубликовал кадры последствий обстрела Луганска со стороны Вооружённых сил Украины.

Telegram-канал Военная хроника сообщил, что рядом с местом обстрела ВСУ в Луганске нашли обломки ракеты ADM-160 MALD американского производства, предназначенной для обмана систем ПВО.