МО: удар ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два самолёта ВСУ, они были сбиты

В российском Минобороны заявили, что удар ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолёта ВСУ, которые затем были сбиты истребителями России.

В ведомстве, как передаёт РИА Новости, сообщили, что 12 мая около 18:30 мск боевыми самолётами Воздушных сил Украины был нанесён ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в городе Луганске.

«Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — сказано в заявлении.

Уточняется, что истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 ВС Украины сбиты.

В результате удара ВСУ на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Кроме того, пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей, добавили в Минобороны.

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что при утреннем ударе по Луганску ВС Украины вновь применили крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства.

Ранее район Юбилейный в Луганске вновь обстреляли украинские военные.